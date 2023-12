Allemagne : Dégradation surprise du climat des affaires en décembre

BERLIN (Reuters) - Le moral des entrepreneurs allemands s'est dégradé en décembre contre toute attente, montre une enquête de l'institut Ifo publiée lundi. L'indice du climat des affaires s'est établi à 86,4 après 87,2 en novembre (révisé). Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient un chiffre de 87,8. La composante du jugement des chefs d'entreprise sur leurs conditions actuelles d'activité est ressortie à 88,5 après 89,4 le mois dernier et celle mesurant l'évolution de leurs anticipations à 84,3 après 85,1 (révisé) en novembre. Les consensus Reuters étaient respectivement de 89,7 et 85,9. "Alors que l'année touche à sa fin, l'économie allemande reste faible", a souligné Clemens Fuest, président de l'Ifo. L'économie allemande a un problème de demande, a renchéri Klaus Wohlrabe, responsable des enquêtes à l'Ifo, notant que des données pointent vers une légère contraction du produit intérieur brut (PIB) au quatrième trimestre. Le PIB de l'Allemagne s'est déjà contracté au troisième trimestre. Deux trimestres consécutifs de baisse sont considérés comme une récession technique. (Reportage Maria Martinez, rédigé par Miranda Murray, version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)