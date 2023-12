Allemagne : Dégradation surprise du climat des affaires en décembre

Allemagne : Dégradation surprise du climat des affaires en décembre













BERLIN, 18 décembre (Reuters) - Le moral des entrepreneurs allemands s'est dégradé en décembre contre toute attente, montre une enquête de l'institut Ifo publiée lundi. L'indice du climat des affaires s'est établi à 86,4 après 87,2 en novembre (révisé). Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient un chiffre de 87,8. L'économie allemande a un problème de demande, a expliqué à Reuters Klaus Wohlrabe, responsable des enquêtes à l'Ifo. La composante du jugement des chefs d'entreprise sur leurs conditions actuelles d'activité est ressortie à 88,5 après 89,4 le mois dernier et celle mesurant l'évolution de leurs anticipations à 84,3 après 85,1 (révisé) en novembre. Les consensus Reuters étaient respectivement de 89,7 et 85,9. (Reportage Maria Martinez; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)