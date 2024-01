Allemagne : Contraction de 0,3% du PIB en 2023, mais récession évitée en fin d'année

par Maria Martinez BERLIN, 15 janvier (Reuters) - L'économie allemande s'est contractée en 2023 en raison d'une inflation persistante, des prix élevés de l'énergie et de la faiblesse de la demande en provenance de l'étranger, mais elle a évité une récession en fin d'année. Le produit intérieur brut (PIB) de la première économie d'Europe a reculé de 0,3% sur l'ensemble de 2023, a annoncé lundi l'Office fédéral de la statistique. "Le développement économique global a faibli en Allemagne en 2023 dans un environnement qui continue d'être marqué par de multiples crises", souligne à Berlin Ruth Brand, présidente du l'Office fédéral de la statistique. La contraction du PIB sur l'ensemble de l'année est conforme aux prévisions des analystes interrogés par Reuters. "Malgré la récente baisse des prix, les prix sont restés élevés à toutes les étapes du processus économique et ont freiné la croissance économique", note Ruth Brand. "Les conditions de financement défavorables dues à la hausse des taux d'intérêt et à la faiblesse de la demande intérieure et extérieure ont également eu des conséquences néfastes", ajoute-elle. Selon elle, l'économie allemande n'a pas poursuivi son redressement après la forte récession économique enregistrée au cours de 2020, année de l'émergence de la pandémie de COVID-19. Le PIB de l'Allemagne est toutefois 0,7% plus élevé en 2023 qu'en 2019, année précédant la pandémie. Les performances économiques de l'industrie, hors construction, ont diminué de 2,0% en 2023, en raison d'une production beaucoup plus faible dans le secteur de l'approvisionnement en énergie, tandis que l'activité économique dans les services a soutenu la croissance, détaille l'Office fédéral de la statistique. La construction, elle, a connu une croissance modeste de 0,2% en 2023 dans un contexte de détérioration des conditions de financement qui a eu un impact particulièrement visible dans le secteur alors que les coûts de construction son restés élevés sur fond de pénurie de main-d'oeuvre qualifiée. Les données montrent également que la consommation des ménages en 2023 a diminué de 0,8% après ajustement des prix par rapport à l'année précédente et que les dépenses publiques ont chuté de 1,7%. Le rythme modéré de la croissance de l'économie mondiale et la faiblesse de la demande intérieure en 2023 ont également eu un impact sur le commerce extérieur, qui a diminué malgré la baisse des prix, les importations ayant enregistré une contraction de 3,0% et les exportations une baisse de 1,8% sur l'année. Cela s'est traduit par un solde positif des exportations et des importations, qui a soutenu le PIB. Au dernier trimestre de 2023, l'économie allemande a reculé de 0,3% par rapport au trimestre précédent. L'Allemagne a stagné au troisième trimestre par rapport aux trois mois précédents, au regard des chiffres révisés de l'Office fédéral de la statistique. Le pays a toutefois évité une récession technique, définie comme deux trimestres consécutifs de contraction, à la faveur de stagnation enregistrée au troisième trimestre. (Rédigé par Miranda Murray et Maria Martinez, Claude Chendjou pour la version française, édité par Blandine Hénault)