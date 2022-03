Allemagne : Chute record du moral des investisseurs (ZEW)

BERLIN, 15 mars (Reuters) - Le moral des investisseurs allemands a subi une chute sans précédent ces dernières semaines en raison de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe et des sanctions économiques qui en découlent, ce qui rend une récession "de plus en plus probable", a annoncé mardi l'institut d'études économiques ZEW.

Son indice du sentiment des investisseurs a chuté à -39,3 après 54,3 en février, alors que le consensus Reuters le donnait à 10,0. Il s'agit de plus forte baisse de cet indicateur d'un mois sur l'autre depuis la création de l'enquête en 1991.

"Une récession est en train de devenir de plus en plus probable. La guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie pèsent lourdement sur les perspectives de l'économie allemande", a déclaré le président de l'institut ZEW, Achim Wambach, cité dans un communiqué.

Le sous-indice du jugement des investisseurs sur la situation actuelle a reculé à -21,4 après -8,1 en février; les économistes et analystes interrogés par Reuters l'attendaient à -22,5.

(version française Marc Angrand)