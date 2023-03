Allemagne : Charles III rend hommage aux victimes des bombardements alliés de la Seconde Guerre mondiale

HAMBOURG, ALLEMAGNE (Reuters) - Le roi Charles d'Angleterre a déposé vendredi une gerbe à la mémoire des victimes des bombardements alliés de la Seconde Guerre mondiale lors d'une visite à Hambourg du mémorial Saint-Nicolas, vestige d'une église endommagée par les raids aériens. Ce geste intervient le dernier des trois jours de la visite de Charles III en Allemagne, son premier voyage d'État à l'étranger depuis son accession au trône britannique l'année dernière. En juillet aura lieu les 80 ans du bombardement allié de Hambourg, connu sous le nom d'"opération Gomorrhe", qui a tué quelque 40.000 personnes et détruit des pans entiers de la ville. Un peu plus tôt, Charles s'est recueilli devant le mémorial de la Kindertransporte, une mission de sauvetage qui a permis à quelque 10.000 enfants juifs de fuir l'Europe occupée par les nazis à la fin des années 1930, principalement pour se rendre en Grande-Bretagne. "Tenir compte des leçons du passé est notre responsabilité sacrée, mais elle ne peut être pleinement assumée que par un engagement en faveur de notre avenir commun", a déclaré jeudi Charles III dans un discours prononcé devant la chambre basse du Bundestag, le Parlement allemand. "Ensemble, nous devons être vigilants face aux menaces qui pèsent sur nos valeurs et nos libertés, et résolus à les affronter." (Reportage Phil Noble et Maria Martinez, rédigé par Sarah Marsh, version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)