Allemagne : Baisse plus importante que prévu des exportations en octobre

BERLIN, 2 décembre (Reuters) - Les exportations allemandes ont baissé plus que prévu en octobre, montrent vendredi les données officielles, l'inflation galopante, la baisse de la demande extérieure et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement ravivant les craintes de récession dans la plus grande économie d'Europe cet hiver.

Les exportations ont baissé de 0,6% sur le mois, et les importations ont reculé de 3,7%, selon les données de l'Office fédéral de la statistique.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse mensuelle de 0,3% pour les exportations et de 0,4% pour les importations. (Reportage Rachel More et Miranda Murray ; version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)