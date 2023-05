Allemagne : baisse plus importante que prévu des exportations en mars

(Reuters) - Les exportations allemandes ont chuté bien plus que prévu en mars, diminuant de 5,2% par rapport au mois précédent, selon des données de l'Office fédéral de la statistique (ONS) publiées jeudi. Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une baisse de 2,4% en glissement mensuel. Les importations, elles, ont chuté de 6,4% par rapport à février, alors que les analystes s'attendaient à une baisse de 1,7%. (Reportage Tristan Veyet à Gdansk, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)