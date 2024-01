Allemagne : Baisse plus forte que prévu des prix à la production

PARIS (Reuters) - Les prix à la production en Allemagne ont affiché en décembre un recul plus marqué que prévu, montrent les données publiées vendredi par l'Office fédéral de la statistique. Ces prix ont baissé le mois dernier de 8,6% sur un an après une contraction de 7,9% en novembre alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un repli de 8,0%. Sur un mois, la baisse est ressortie à 1,2% après un recul de 0,5% en novembre. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)