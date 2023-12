Allemagne : Baisse plus forte que prévu des prix à la production

Allemagne : Baisse plus forte que prévu des prix à la production













PARIS, 20 décembre (Reuters) - Les prix à la production en Allemagne ont reculé plus que prévu en novembre, enregistrant une baisse en rythme annuel de 7,9%, montrent les données publiées mercredi par l'Office fédéral de la statistique. Les analystes interrogés par Reuters prévoyaient une contraction de 7,5% sur un an en novembre. En rythme mensuel, ces prix ont reculé le mois dernier de 0,5%, contre une -0,1% en octobre et une prévision de -0,3%. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)