Allemagne : Baisse plus forte que prévu des commandes industrielles en juillet

(Répétition titre pour coquille) BERLIN, 6 septembre (Reuters) - Les commandes industrielles allemandes ont chuté plus que prévu en juillet, selon les données publiées mercredi par l'Office fédéral de la statistique. Les commandes ont baissé de 11,7% par rapport au mois de juin, en données corrigées des variations saisonnières et calendaires. Les analystes prévoyaient une baisse de 4,0% selon un sondage Reuters. L'Office de la statistique publie d'autres données économiques sur son site web. (Rédigé par Friederike Heine et Miranda Murray; version française Victor Goury-Laffont)