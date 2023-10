Allemagne : Baisse inattendue des ventes au détail en septembre

Allemagne : Baisse inattendue des ventes au détail en septembre













par Maria Martinez BERLIN, 31 octobre (Reuters) - Les ventes au détail en Allemagne ont reculé en septembre, l'inflation élevée persistante ayant pesé sur la consommation dans la plus grande économie de la zone euro. Les ventes au détail ont baissé de manière inattendue de 0,8% en septembre par rapport au mois précédent, selon des données publiées mardi. Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 0,5%. En glissement annuel, les ventes au détail ont chuté de 4,3%, selon les données. La consommation des ménages a pesé sur le produit intérieur brut au troisième trimestre, a déclaré lundi l'office allemand des statistiques, l'inflation continuant à éroder le pouvoir d'achat des consommateurs. "Il est peu probable que la consommation se redresse comme l'espéraient les optimistes", a déclaré Joerg Kraemer, économiste en chef de la Commerzbank. (Reportage Maria Martinez et Friederike Heine ; version française Mariana Abreu)