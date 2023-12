Allemagne: Appel à la grève samedi des pilotes de Discover, filiale de Lufthansa

BERLIN (Reuters) - Le syndicat allemand des pilotes d'avion (VC) a appelé à une grève de cinq heures samedi au sein de la compagnie aérienne Discover Airlines, filiale du groupe Lufthansa, à la veille du réveillon de Noël. Tous les vols de la flotte Airbus 320 et 330 au départ de l'Allemagne de 8h00 à 13h00 samedi (7h00-12h00 GMT) seront affectés par la grève, a indiqué le syndicat dans un communiqué publié vendredi. Un porte-parole de Discover a déclaré que 16 vols étaient prévus pendant la période de grève et que la compagnie aérienne minimiserait l'impact sur les passagers en les replaçant sur d'autres vols du groupe Lufthansa ou sur des vols en dehors de la période de grève. Discover regrette la décision de faire grève alors que des négociations avec le syndicat se rapprochaient d'un accord, a ajouté le porte-parole, qui n'a pas précisé combien de passagers seraient affectés. (Reportage Miranda Murray et Rachel More; version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)