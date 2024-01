Allemagne : Appel à la grève jeudi dans les principaux aéroports, des vols annulés

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - De nombreux vols seront annulés jeudi en raison d'une grève du personnel de sécurité dans certains des plus grands aéroports d'Allemagne, y compris dans le pôle international de Francfort, ont déclaré des responsables mercredi. Le syndicat Verdi a appelé à des grèves du personnel de sécurité dans les aéroports afin de faire monter la pression sur le gouvernement dans le cadre des négociations salariales. "Les points de contrôle de sécurité situés en dehors de la zone de transit seront fermés. Il ne sera donc pas possible d'embarquer sur les vols en provenance de Francfort", a annoncé l'opérateur aéroportuaire Fraport dans un communiqué. Tous les passagers concernés ont été priés de ne pas se rendre à l'aéroport, a déclaré Fraport, ajoutant que 1.050 départs et arrivées avaient initialement été programmés. Un porte-parole de l'aéroport de Berlin Brandenburg a déclaré que tous les départs seraient annulés jeudi, mais que tout reviendrait à la normale vendredi, jour du début des vacances d'hiver dans la capitale allemande. L'aéroport de Hambourg a déclaré qu'il prendrait des mesures similaires. "Tous les 126 départs de jeudi seront annulés ou auront lieu sans passagers", a déclaré l'aéroport, ajoutant qu'il fallait également s'attendre à des annulations et à des retards pour les arrivées. (Reportage Nette Nöstlinger ; Version française Mathias de Rozario, édité par Blandine Hénault)