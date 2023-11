Allemagne : Annalena Baerbock soutient un début des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'UE dès décembre

par Gabriela Baczynska BRUXELLES (Reuters) - La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a apporté son soutien à l'Union européenne (UE) pour que les négociations d'adhésion de l'Ukraine débutent dès le mois prochain. Dans un discours prononcé lors d'une conférence à Berlin, la ministre a présenté l'élargissement de l'UE comme une nécessité géostratégique, tout en affirmant que les 27 doivent s'engager dans des réformes profondes afin de pouvoir fonctionner à plus de 30 membres. "Nous voulons que l'Ukraine devienne membre de notre Union européenne", a déclaré Annalena Baerbock, qui appartient au parti des Verts au sein de la coalition au pouvoir en Allemagne. "L'Union européenne doit s'élargir. C'est la conséquence géopolitique de l'agression de la Russie contre l'Ukraine". Le discours intervient à un peu plus d'un mois du sommet qui doit se tenir du 14 au 15 décembre à Bruxelles, et durant lequel les dirigeants européens devront se prononcer sur l'ouverture officielle des négociations d'adhésion. "Je suis convaincu que le Conseil européen en décembre enverra ce signal", a déclaré Annalena Baerbock. "Toutefois, l'UE élargie ne sera plus forte que si nous faisons ce que nous avons si longtemps hésité à faire : revoir et repenser le mode de fonctionnement de notre Union", a-t-elle ajouté. (Reportage Gabriela Baczynska, avec la contribution de Ferenc Gaal à Berlin ; version française Mariana Abreu, édité par Kate Entringer)