Allemagne : Amélioration plus forte que prévu de l'indice ZEW du moral des investisseurs

BERLIN, 21 février (Reuters) - Le moral des investisseurs en Allemagne a continué de s'améliorer en février, plus fortement que prévu, montre mardi l'enquête de l'institut d'études économiques ZEW. Son indice a progressé ce mois-ci à 28,1, cinquième mois consécutif de hausse, après 16,9 en janvier. Les économistes et analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur 22,0. Le sous-indice du jugement des investisseurs sur la situation actuelle montre également une amélioration, la quatrième de suite, mais reste en territoire négatif puisqu'il est ressorti à -45,1 après -58,6 contre un consensus à -50,5. Pour le président de l'institut ZEW, Achim Wambach, même si la situation actuelle est toujours considérée comme relativement défavorable, une grande partie des participants à l'enquête s'attend à ce qu'elle s'améliore dans six mois. "Comme le mois précédent, le relèvement des perspectives peut être attribué à des prévisions plus élevées de bénéfices dans les secteurs liés à l'énergie, l'exportation, ainsi que la consommation", a-t-il ajouté. (Reportage Friederike Heine et Maria Martinez; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)