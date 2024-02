Allemagne : Amélioration du moral des investisseurs en février

PARIS (Reuters) - Le moral des investisseurs en Allemagne s'est amélioré depuis le début du mois de février, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques ZEW. Son indice s'est établi à 19,9 points, contre 15,2 en janvier. Le consensus Reuters prévoyait 17,5. L'indicateur sur la situation économique a en revanche baissé plus que prévu, à -81,7 points après -77,3 points le mois précédent, contre un consensus de -79,0. "L'économie allemande est dans une mauvaise passe. L'évaluation de la situation économique actuelle par les personnes interrogées s'est détériorée, à son niveau le plus bas depuis juin 2020", souligne le président du ZEW, Achim Wambach. L'économie allemande s'est contractée de 0,3% en 2023, en raison d'une inflation persistante, des prix élevés de l'énergie et de la faiblesse de la demande en provenance de l'étranger, a fait savoir le mois dernier l'Office fédéral des statistiques. (Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Miranda Murray et Bartosz Dabrowski, édité par Kate Entringer)