Allemagne : Amélioration du moral des investisseurs en décembre (ZEW)













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Le moral des investisseurs en Allemagne s'est amélioré depuis le début du mois de décembre dans un contexte d'attentes croissantes d'une baisse à moyen terme des taux de la Banque centrale européenne (BCE), montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques ZEW. Son indice a progressé ce mois-ci à 12,8 points, contre 9,8 en novembre, alors que le consensus des analystes interrogés par Reuters prévoyait un chiffre de 8,8. La composante mesurant la situation économique actuelle s'est également améliorée, remontant de -79,8 en novembre à -77,1. "Malgré la crise budgétaire actuelle, l'évaluation de la situation et les perspectives économiques pour l'Allemagne se sont à nouveau légèrement améliorées", a commenté le président du ZEW, Achim Wambach. "Cela est dû au fait que la part des personnes interrogées qui s'attendent à une baisse des taux d'intérêt de la BCE à moyen terme a doublé", a-t-il ajouté. (Reportage Miranda Murray; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)