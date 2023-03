Allemagne : Amélioration du climat des affaires en mars

Allemagne : Amélioration du climat des affaires en mars













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Le climat des affaires en Allemagne s'est amélioré en mars par rapport à février, nouveau signe d'une résistance de la première économie d'Europe qui éloigne le spectre d'une récession cet hiver, montre lundi l'enquête mensuelle de l'institut d'études économiques Ifo. L'indice du climat des affaires est ressorti à 93,3, au-dessus des attentes des économistes et analystes interrogés par Reuters qui prévoyaient un chiffre de 91,0 après 91,1. La composante du jugement des chefs d'entreprise sur leurs conditions actuelles d'activité a également progressé, à 95,4, après 93,9 le mois dernier, tandis que celle mesurant l'évolution de leurs anticipations s'est établi à 91,2 ce mois-ci après 88,5 en février. Le consensus était respectivement de 94,1 et 88,0. Une récession en Allemagne au cours de l'hiver est devenue davantage improbable, a souligné lundi Klaus Wohlrabe, économiste à l'Ifo. Tableau: (Reportage Kirsti Knolle; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)