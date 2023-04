Allemagne: Accord sur une revalorisation salariale des agents du secteur public

BERLIN (Reuters) - Les agents du secteur public allemand ont trouvé un accord salarial avec leurs employeurs, ont annoncé samedi la ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, et le syndicat Verdi. L'accord, qui concerne environ 2,5 millions d'agents, fait suite à une procédure d'arbitrage. Aux termes de l'accord, chaque agent recevra un total de 3.000 euros en versements exonérés d'impôts, échelonnés jusqu'en février 2024, afin de compenser l'inflation, a déclaré le ministère dans un communiqué. A partir de mars 2024, les salaires augmenteront de 200 euros par mois et, dans un deuxième temps, de 5,5%, était-il ajouté. L'accord sera conclu pour une durée de deux ans. Le syndicat Verdi, qui réclamait une revalorisation salariale de 10,5%, a indiqué qu'il consulterait ses membres et que la commission des salaires prendrait une décision finale le 15 mai. (Reportage Alexander Ratz, rédigé par Madeline Chambers; version française Camille Raynaud)