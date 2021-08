Alizé Cornet échoue en finale du tournoi de Chicago face à Elina Svitolina

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Pas de 7e titre en carrière pour Alizé Cornet ! La Française a été battue samedi par Elina Svitolina en finale du tournoi de Chicago. L’Ukrainienne, tête de série n°1 dans l’Illinois, s’est imposée en deux manches face à la Niçoise (7-5, 6-4). Déjà tombeuse de Burel, de Ferro et de Mladenovic cette semaine, la 6e joueuse mondiale s’est encore montrée impitoyable face à une joueuse tricolore. Après un échange de break dans la première manche, Cornet a manqué une belle occasion à 5-5 en échouant à convertir l’une de ses trois balles de break. De son côté, Svitolina ne va pas louper l’opportunité, dès le jeu suivant, sur l’engagement de la Française pour s’offrir la première manche (7-5). Rythmée par de nombreux breaks (six au total), la deuxième manche va encore revenir à Svitolina qui décroche, au passage, son 17e titre sur le circuit WTA. L’Ukrainienne et la Française devront rapidement récupérer de cette longue semaine à Chicago pour le début de l’US Open qui démarre à partir de lundi du côté de New York.