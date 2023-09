Aliev prône la paix et la coopération avec les Arméniens

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a exprimé mercredi des perspectives de coopération, de réconciliation et de développement, auprès des ethnies arméniennes peuplant le Haut-Karabakh et de l'Arménie voisine, après la fin de l'opération militaire menée par Bakou pour prendre le contrôle de l'enclave. Dans une allocution télévisée, Ilham Aliev a déclaré que l'Azerbaïdjan avait récupéré sa pleine souveraineté sur le Haut-Karabakh et souhaitait désormais intégrer la population de la région pour faire de celle-ci un "paradis". Alors que l'Arménie a dénoncé une volonté de mener une "purge ethnique", le dirigeant azerbaïdjanais a assuré que Bakou n'avait aucun ressentiment à l'égard des ethnies arméniennes du Haut-Karabakh, les décrivant comme ses "citoyens", mais voulait seulement déloger les dirigeants séparatistes "criminels". Il a laissé entendre qu'en reprenant la main sur la région, l'Azerbaïdjan pourrait favoriser la coopération et le développement dans le sud du Caucase, avec l'Arménie mais aussi la Géorgie. (Reportage Nailia Bagirova; version française Jean Terzian)