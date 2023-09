Alibaba veut scinder sa branche logistique Cainiao via une IPO à Hong Kong

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le groupe chinois Alibaba envisage de scinder sa branche logistique Cainiao avec une introduction en bourse (IPO) à Hong Kong, alors que le géant chinois du commerce électronique a annoncé sa restructuration il y a six mois. Alibaba a annoncé mardi avoir soumis à la bourse de Hong Kong une proposition de scission du réseau logistique Cainiao, mais a précisé que les conditions financières n'avaient pas été finalisées. Cependant, Alibaba, qui détient une participation de 69,54% dans Cainiao, continuera à détenir plus de 50% des actions et la société restera une filiale après la scission, a-t-il ajouté. Reuters a rapporté en mai que Cainiao avait pour objectif de lever entre 1 et 2 milliards de dollars (entre 943,6 millions d'euros et 1,89 milliard d'euros). Fin mars, Alibaba a annoncé vouloir diviser son entreprise en six unités, avec des augmentations de capital ou des introductions en Bourse pour financer leur croissance. (Reportage Ayushman Ojha et Brenda Goh ; version française Mariana Abreu, édité par Kate Entringer)