Alibaba veut développer ses activités locales en Europe

par Silvia Aloisi PARIS, 15 juin (Reuters) - Alibaba va faire de l'Europe sa priorité en se concentrant sur le développement de ses activités locales et de plateformes en ligne en dehors de la Chine, a déclaré jeudi le président du groupe chinois. "Ce que nous allons privilégier à l'avenir, c'est le développement d'activités locales. Vous verrez donc ce que nous appelons TMall en Chine devenir TMall en Europe, ce qui signifie que nous servirons des marques locales et des clients locaux sur des marchés locaux", a déclaré John Michael Evans lors de la conférence "VivaTech" qui se tient actuellement à Paris. "Nous avons commencé par un projet pilote en Espagne que nous étendrons à l'ensemble de l'Europe", a-t-il ajouté. Alibaba a annoncé fin mars une vaste restructuration prévoyant de diviser ses activités en six unités principales, allant du commerce électronique à l'informatique dématérialisée. Le groupe, qui domine le marché du commerce en ligne en Chine, a subi ces dernières années une pression accrue des autorités chinoises pour réguler le secteur technologique. Son fondateur Jack Ma s'est mis en retrait depuis un discours adressé en 2020 dans lequel il critiquait le système réglementaire chinois. Interrogé sur Jack Ma, John Michael Evans a indiqué que l'homme d'affaires restait le principal actionnaire d'Alibaba et qu'il se souciait toujours de l'entreprise. "Jack est vivant, il va bien, il est heureux. Il enseigne dans une université à Tokyo et passe plus de temps en Chine", a déclaré John Michael Evans. "Il est le principal actionnaire d'Alibaba. C'est son entreprise, il s'en préoccupe autant aujourd'hui que lorsqu'il l'a créée et je m'attends à ce que cela continue aussi longtemps qu'Alibaba et Jack Ma seront là". (Reportage Silvia Aloisi; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)