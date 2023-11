Alibaba renonce à la scission de son activité "cloud" après les restrictions américaines

Alibaba renonce à la scission de son activité "cloud" après les restrictions américaines













Crédit photo © Reuters

par Casey Hall et Akash Sriram (Reuters) - Alibaba a abandonné jeudi son projet de scission de son activité d'informatique dématérialisée ("cloud"), invoquant les incertitudes créées par les restrictions américaines à l'exportation de puces pour l'intelligence artificielle (IA). Le groupe chinois a également mis en suspens le projet d'introduction en bourse de son activité de distribution alimentaire Freshippo mais prépare une levée de fonds externe pour son entité internationale de commerce en ligne. Alibaba avait annoncé en mars prévoir de diviser ses activités en six unités principales dans le cadre de sa plus grande restructuration en 24 ans d'existence. Le titre Alibaba coté à Wall Street reculait de 8,4% dans les échanges avant-Bourse. "L'élargissement récent des restrictions américaines sur l'exportation de puces informatiques de pointe a créé des incertitudes pour les perspectives de Cloud Intelligence Group", a déclaré Alibaba. Daniel Zhang a soudainement démissionné de son poste de directeur général d'Alibaba en septembre deux mois seulement après avoir décidé de mettre l'accent sur l'informatique dématérialisée. Le groupe a alors nommé Eddie Wu, l'un de ses cofondateurs et lieutenant de longue date de l'ancien patron Jack Ma, à la tête d'Alibaba et de l'activité "cloud". En mars, les analystes avaient estimé que la division "cloud" pourrait valoir entre 41 et 60 milliards de dollars mais ils avaient averti que sa cotation pourrait faire l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités de régulation chinoises et étrangères en raison des masses de données qu'elle gère. Alibaba, qui publiait jeudi ses résultats trimestriels, a fait état d'un chiffre d'affaires de 224,79 milliards de yuans (31,01 milliards de dollars) au deuxième trimestre, un chiffre quasiment conforme aux attentes des analystes selon les données LSEG. La reprise économique de la Chine a été inégale : alors que les secteurs de l'industrie et de la vente au détail ont enregistré des résultats supérieurs aux attentes, l'immobilier, touché par la crise, a pesé sur la confiance des consommateurs. (Reportage Akash Sriram à Bangalore et Casey Hall à Shanghaï ; version française Kate Entringer)