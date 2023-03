Alibaba pourrait céder le contrôle de certaines activités dans le cadre de sa refonte

par Josh Horwitz, Kane Wu et Julie Zhu SHANGHAI/HONG KONG, 30 mars (Reuters) - Alibaba Group a dit jeudi envisager de céder des actifs non stratégiques et d'abandonner le contrôle de certaines activités alors que le géant chinois de la technologie a engagé une vaste restructuration. Le conglomérat prévoit de scinder ses activités en six unités principales, allant du commerce électronique à l'informatique dématérialisée, qui pourront éventuellement lever de fonds ou s'introduire en Bourse (IPO). "Alibaba sera davantage un gestionnaire d'actifs et de capitaux qu'un opérateur commercial", a déclaré jeudi le PDG du groupe Daniel Zhang lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs. Le directeur financier Toby Xu a pour sa part indiqué que le groupe "continuerait à évaluer l'importance stratégique" des sociétés créées dans le cadre de la refonte et qu'il "déciderait si oui ou non il en garderait le contrôle". A la Bourse de Hong Kong, l'action Alibaba progressait jeudi de plus de 2% après avoir bondi de 12% la veille. Toby Xu a indiqué que chaque nouvelle entité pourrait décider de façon indépendante de lever des fonds et d'engager une IPO "quand elle sera prête". Alibaba décidera toutefois si le groupe souhaite garder le contrôle de chaque entité après leur entrée en Bourse. Parallèlement, le groupe prévoit de céder des actifs non stratégiques pour optimiser sa structure de capital, a dit le directeur financier. Alibaba, dont la valorisation a un temps atteint plus de 800 milliards de dollars, a vu sa capitalisation boursière retomber à 260 milliards après le lancement, fin 2020, d'une offensive réglementaire des autorités chinoises sur le secteur technologique. (Reportage Josh Horwitz à Shanghai, Julie Zhu et Kane Wu à Hong Kong; rédigé par Sumeet Chatterjee; Blandine Hénault pour la version française, édité par Matthieu Protard)