Alibaba : Le CA ressort sous les attentes au 3e trimestre, les ventes ralentissent

Crédit photo © Reuters

par Casey Hall et Harshita Mary Varghese SHANGHAI (Reuters) - Le groupe chinois Alibaba Holding a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires sous les attentes pour son troisième trimestre, affecté par la faiblesse des ventes au détail et la reprise poussive en Chine. Le titre Alibaba coté aux Etats-Unis reculait de 3,79% dans les premiers échanges malgré l'annonce d'une augmentation de 25 milliards de dollars du programme de rachat d'actions jusqu'à la fin du mois de mars 2027. Le chiffre d'affaires des deux grandes plateformes de commerce en ligne d'Alibaba, Taobao et Tmall Group, n'a progressé que de 2% sur le troisième trimestre, période qui comprend les célébrations de fin d'année comme la Fête des célibataires et dynamise habituellement les ventes. Le bénéfice net a reculé de 77% sur le trimestre, à 10,7 milliards de yuans (1,4 milliard d'euros). "Notre priorité absolue est de relancer la croissance de nos activités principales, le commerce électronique et le cloud computing", a déclaré le directeur général d'Alibaba, Eddie Wu. Lors d'une conférence téléphonique, le dirigeant a dit voir de premiers signes d'une reprise du volume brut de marchandises (GMV) de Taobao et de Tmall. "Notre stratégie est axée sur l'augmentation de la fréquence d'achat. Si nous y parvenons, nous obtiendrons une meilleure croissance du GMV", a indiqué Eddie Wu. Le géant du commerce en ligne avait annoncé en mars prévoir de diviser ses activités en six unités principales dans le cadre de sa plus grande restructuration en 24 ans d'existence. En novembre, il a finalement abandonné son projet de scission de son activité d'informatique dématérialisée ("cloud"), invoquant les incertitudes créées par les restrictions américaines à l'exportation de puces pour l'intelligence artificielle (IA). (Reportage Harshita Varghese, Savyata Mishra et Casey Hall, Blandine Hénault pour la version française)