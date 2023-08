Alibaba affiche un CA meilleur qu'attendu au T1, malgré l'essoufflement de la reprise chinoise

par Yuvraj Malik et Casey Hall (Reuters) - Le groupe chinois Alibaba Holding a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires au premier trimestre meilleur qu'attendu, le sentiment des consommateurs s'étant amélioré par rapport à l'année précédente, marquée par les confinements liées à la pandémie. Alibaba a affiché un chiffre d'affaires de 234,16 milliards de yuans (29,46 milliards d'euros) au cours du trimestre, en hausse de 14% sur un an. Les analystes tablaient sur 224,92 milliards de yuans, selon les données de Refinitiv. Toutefois, ces résultats interviennent à un moment où les craintes se font de plus en plus vives concernant l'économie chinoise, qui s'essouffle après une reprise initialement vigoureuse à la suite des confinements. Mercredi, la Chine a annoncé qu'elle avait basculé dans la déflation en juillet, une évolution qui devrait peser davantage sur la volonté de dépenser des acheteurs. Le chiffre d'affaires du premier trimestre à fin juin a été favorisé par une reprise des achats des consommateurs sur les plateformes tel que Taobao et Tmall, stimulée en juin par le festival 618, le deuxième plus grand événement de vente en ligne de Chine. Le chiffre d'affaires de la gestion clientèle, qui mesure les dépenses des commerçants sur Alibaba, a augmenté de 10% pour atteindre 79,7 milliards de yuans, grâce à la volonté accrue des vendeurs d'investir dans la publicité et à l'augmentation des ventes pendant le festival. (Rédigé par Yuvraj Malik à Bangalore ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)