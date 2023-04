Alger et Paris visent juin pour la visite de Tebboune en France

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune sont convenus dimanche d'organiser la visite d'Etat en France du président algérien dans la deuxième quinzaine de juin, a déclaré la présidence algérienne dans un communiqué repris par l'agence APS. Le chef de l'Etat algérien a reçu un appel téléphonique de son homologue français à l'occasion de l'Aïd el Fitr et les deux présidents ont "évoqué les relations bilatérales et les moyens de les renforcer, y compris la visite d'Etat du président de la République en France, qu'ils ont convenu d'organiser la deuxième moitié du mois de juin, sachant que les équipes des deux pays poursuivent le travail pour en assurer le succès", a déclaré la présidence algérienne, citée par APS. A Paris, l'Elysée a indiqué que lors d'une conversation téléphonique, les deux chefs d'État s'étaient mis d'accord pour "poursuivre l'ambitieux travail de préparation pour faire de cette visite un succès". Une source à l'Elysée a confirmé que la visite avait été programmée pour le mois de juin. Cette visite d'Etat d'Abdelmadjid Tebboune, initialement envisagée pour début mai, interviendra à l'issue du règlement d'une énième crise diplomatique entre les deux pays. Alger avait rappelé en février son ambassadeur en France pour consultations, reprochant à Paris d'avoir fait pression sur les autorités tunisiennes pour qu'elles permettent le départ vers la France d'Amira Bouraoui, une journaliste et militante des droits de l'Homme franco-algérienne, au lieu de l'extrader vers l'Algérie. Abdelmadjid Tebboune a informé à la fin mars Emmanuel Macron du retour de l'ambassadeur d'Algérie en France lors d'un entretien téléphonique qui "a permis de lever les incompréhensions" sur cette affaire, selon les termes de l'Elysée. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, avec Elizabeth Pineau)