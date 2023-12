Alexeï Navalny localisé dans une colonie pénitentiaire dans l'Arctique

MOSCOU (Reuters) - L'opposant russe Alexeï Navalny a été transféré dans une colonie pénitentiaire en Arctique, dans le nord de la Russie, a annoncé lundi sa porte-parole, alors que ses partisans avaient perdu tout contact avec lui depuis plus de deux semaines. Alexeï Navalny a été localisé dans la colonie pénitentiaire IK-3 à Kharp, dans la région de Yamal-Nenets, à environ 1.900 km au nord-est de Moscou, a déclaré Kira Iarmych. L'avocat de l'opposant a réussi à le voir lundi, a-t-elle ajouté. "Cette prison sera bien pire que celle où il se trouvait précédemment", a dit Kira Iarmych à Reuters TV. "Ils essaient de rendre sa vie aussi insupportable que possible." Alexeï Navalny, dont le transfert dans une colonie à "régime spécial" - la catégorie la plus sévère du système pénitentiaire russe - était attendu, n'avait plus eu de contact avec ses avocats depuis le 6 décembre. La colonie pénitentiaire dans laquelle Alexeï Navalny a été transféré est considérée comme l'une des prisons les plus dures de Russie. La plupart des détenus qui y sont incarcérés ont été condamné pour des crimes graves. Cette colonie pénitentiaire, qui se trouve à environ 60 kilomètres du cercle arctique, a été établie dans les années 1960 dans le cadre de l'administration du Goulag, selon le journal Moskovski Komsomolets. "Les conditions y sont difficiles, avec un régime spécial dans le permafrost", a expliqué Leonid Volkov, un conseiller d'Alexeï Navalny. Il a ajouté qu'il était difficile d'entrer en contact avec les prisonniers détenus dans cette colonie pénitentiaire retirée. Ivan Jdanov, l'un des avocats d'Alexeï Navalny, a indiqué que les soutiens de l'opposant avaient envoyé 618 demandes d'informations sur la localisation de l'opposant, qui était précédemment détenu dans une colonie pénitentiaire à 235 km à l'est de Moscou. Alexeï Navalny, ancien avocat qui s'est fait connaître en pourfendeur de la corruption au plus haut sommet de l'Etat russe et en opposant farouche au président Vladimir Poutine, a été condamné en août à 19 ans de prison en plus des 11 ans et demi qu'il purgeait déjà. Il a survécu en 2020 à une tentative d'empoisonnement. Il a accusé l'Etat russe d'avoir cherché à l'éliminer, ce que dément le Kremlin. (Reportage Guy Faulconbridge à Moscou et Andrius Sytas à Vilnius, avec la contribution de Kanishka Singh à Washington; version française Kate Entringer et Camille Raynaud)