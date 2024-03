Alexeï Navalny a été inhumé à Moscou

MOSCOU (Reuters) - La dépouille de l'opposant russe Alexeï Navalny a été inhumée vendredi dans un cimetière de Moscou à l'issue d'une brève cérémonie religieuse à sa mémoire dans une église de la capitale russe, en présence de centaines de personnes massées devant l'édifice, a déclaré Ivan Zhdanov, un de ses partisans, sur le réseau social X. La foule a scandé le nom de "Navalny" à l'arrivée du cercueil à la mi-journée à l'Église de l'icône de la Mère de Dieu, lors de funérailles organisées sous haute sécurité. Le corps de l'opposant, dont la mort soudaine en détention, à l'âge de 47 ans, a été annoncée le 16 février par les services pénitentiaires russes, a ensuite été transporté au cimetière Borissovskoïe, de l'autre côté du fleuve Moskova, à 2,5 km de là. (Rédaction de Moscou, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Kate Entringer)