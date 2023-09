Alexandre Bompard (Carrefour) attend une "baisse significative" des prix en janvier

PARIS (Reuters) - Les négociations tarifaires qui doivent reprendre cet automne entre distributeurs et industriels en France devraient permettre de faire baisser les prix de manière significative à partir de janvier, a estimé dimanche le PDG de Carrefour. "À partir de janvier, on devrait voir le niveau d'inflation baisser de manière significative", a estimé Alexandre Bompard à l'antenne de BFMTV, après avoir déploré que les industriels n'aient pas "joué le jeu" ces derniers mois pour faire baisser les prix. "Je suis convaincu qu'au premier trimestre de l'année, on sera largement au-dessous de 10%, j'espère qu'on sera plus près de 5% et j'espère un peu au-dessous, mais on ne sera pas à zéro. (...) Le temps de l'inflation alimentaire à zéro, je pense qu'il est derrière nous", a-t-il ajouté, citant notamment comme raisons les aléas climatiques ou les crises d'approvisionnement. Selon des données provisoires de l'Insee, les prix alimentaires ont atteint 11,1% de hausse en France le mois dernier. (Avec Mimosa Spencer, rédigé par Jean-Stéphane Brosse)