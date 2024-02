Alexander Stubb remporte l'élection présidentielle finlandaise

par Anne Kauranen et Essi Lehto HELSINKI, 11 février (Reuters) - L'ancien Premier ministre finlandais Alexander Stubb a remporté dimanche l'élection présidentielle, selon des résultats quasi définitifs, avec une courte avance sur son rival Pekka Haavisto qui a reconnu sa défaite. Après dépouillement de 99,7% des bulletins de vote du second tour qui s'est tenu dimanche, Alexander Stubb totalisait 51,6% des voix et Pekka Haavisto 48,4%, selon les données du ministère de la Justice. Dans un discours télévisé, l'ancien Premier ministre a qualifié sa victoire d'"immense honneur" et remercié les électeurs qui se sont fortement mobilisés pour ce scrutin. Le chef de l'Etat finlandais a traditionnellement des pouvoirs assez limités, sauf en matière de sécurité et de politique étrangère, des domaines qui ont pris davantage d'importance depuis que la Finlande a intégré l'Otan en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, après des décennies de non-alignement. Candidat du Parti de la coalition nationale (centre-droit), Alexander Stubb était déjà arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle avec 27,2% des voix, devant le libéral Pekka Haavisto, membre du Parti vert (25,8%). Les deux candidats sont pro-européens et de fervents partisans de l'Ukraine qui ont appelé à des sanctions sévères contre la Russie. Pekka Haavisto a d'ailleurs très vite félicité Alexander Stubb pour sa victoire. "Je suis convaincu que la Finlande a désormais un bon président de la République. Alexander Stubb est un dirigeant expérimenté et très compétent", a-t-il déclaré. Les premiers pas d'Alexander Stubb sur la scène diplomatique seront observés de près alors que la Russie a menacé la Finlande de mesures de rétorsion après son entrée dans l'Otan et la signature d'un accord de coopération militaire avec les Etats-Unis en décembre. (Reportage d'Essi Lehto et Anne Kauranen; version française Camille Raynaud et Tangi Salaün)