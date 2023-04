Alerte au tsunami levée en Indonésie après un séisme de magnitude 7,3

25 avril (Reuters) - Un tremblement de terre de magnitude 7,3 a secoué la côte ouest de l'île indonésienne de Sumatra, a annoncé l'agence de météorologie, climatologie et géophysique d'Indonésie (BMKG), qui a averti d'un risque de tsunami avant de lever l'alerte moins de deux heures plus tard. Le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM) avait auparavant évalué le séisme à une magnitude de 6,9. Son épicentre était situé à 84 km de profondeur. Les secousses ont été très fortes à Padang, la principale ville de l'ouest de l'île de Sumatra mais aucun dégât n'a été signalé jusqu'à présent, a déclaré le porte-parole de l'agence indonésienne de gestion des catastrophes, Abdul Muhari, qui est sur place. Située sur la "ceinture de feu" indo-pacifique, l'Indonésie est régulièrement secouée par des tremblements de terre. (Rédigé par Fransiska Nangoy et Angie Teo à Jakarta, avec Mrinmay Dey à Bangalore, version française Tangi Salaün, édité par Jean Terzian)