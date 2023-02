ALD, filiale de Société générale, négocie la vente de ses actifs en Russie

PARIS (Reuters) - ALD, la filiale de location automobile de Société générale, négocie la vente de ses actifs en Russie auprès d'un acheteur russe, rapporte lundi le quotidien Les Echos citant des sources. Contactés, Société générale et ALD n'ont pas souhaité faire de commentaires. ALD gère une flotte d'environ 14.000 véhicules en Russie, sur une flotte totale de 1,8 million à la fin de 2022. Le rachat de la société néerlandaise LeasePlan pour 4,9 milliards d'euros, dont la finalisation est attendue à la fin du premier trimestre, portera la flotte gérée par ALD à 3,5 millions de véhicules. (Rédigé par Blandine Hénault, avec la contribution de Mathieu Rosemain, édité par Kate Entringer)