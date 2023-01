Albireo bondit après l'annonce de son rachat par Ipsen

PARIS, 9 janvier (Reuters) - Ipsen a annoncé lundi un accord en vue du rachat d'Albireo Pharma pour un montant de 952 millions de dollars (887 millions d'euros), faisant bondir l'action de la biotech américaine à Wall Street.

Le titre Albireo Pharma s'envole de 92,81% à 44,05 dollars vers 15h15 GMT, au plus haut depuis septembre 2020, tandis qu'Ipsen était quasiment inchangé (+0,10%).

Ipsen a annoncé avant l'ouverture des marchés européens avoir conclu un accord de fusion définitif aux termes duquel il acquiert Albireo, une entreprise spécialisée dans le traitement de maladies hépatiques cholestatiques.

"Selon les termes de l'accord et du plan de fusion, Ipsen (...) lancera une offre publique d'achat en vue d'acquérir la totalité des actions en circulation d'Albireo au prix de 42,00 dollars par action en numéraire à la clôture de la transaction, pour un montant total initial estimé à 952 millions de dollars", peut-on lire dans le communiqué.

Avec cette transaction, Ipsen met la main sur le Bylvay d'Albireo, le premier traitement approuvé chez les patients atteints de cholestase intrahépatique familiale progressive aux Etats-Unis et dans l'Union européenne.

"Nous pensons que cette transaction s'intègre bien dans le portefeuille d'Ipsen et qu'elle contribuera à compenser le déclin de Somatuline, l'atout principal d'Ipsen, qui doit faire face aux génériques", a écrit Jefferies dans une note.

Les analystes de JPMorgan ont indiqué que certains devraient être déçus par l'impact dilutif à court de terme de l'acquisition mais que l'effet relutif à long terme est plus important et plus significatif.

"Notre analyse indique une dilution de 9% et 6% sur nos prévisions de résultat opérationnel d'Ipsen pour 2023 et 2024 et une relution de 4 à 27% entre 2025 et 2027", ont-ils précisé. (Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)