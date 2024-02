Albanie : Le Parlement valide l'accord sur les migrants avec l'Italie

Crédit photo © Reuters

TIRANA (Reuters) - Le Parlement albanais a ratifié jeudi un accord permettant à l'Italie de construire en Albanie des centres destinés à accueillir les migrants arrivant par la mer sur les côtes italiennes. En vertu de cet accord, l'Italie ouvrira deux camps de ce type en Albanie, sur l'autre rive de la mer Adriatique. Au total, 77 députés sur 140, ont voté en faveur de cet accord. L'Albanie n'est pas membre de l'Union européenne et ne relève pas du droit européen. Les migrants seront contrôlés à leur arrivée dans un premier camp puis, ils seront détenus dans un deuxième centre pendant le traitement de leurs demandes d'asile avant d'être autorisés à pénétrer en Italie ou d'être rapatriés. Rome a dit en novembre dernier espérer traiter 3.000 demandes d'asile par mois dans ces centres qui fonctionneront sous sa juridiction, avec du personnel italien. A lire aussi... L'accord a été remis en cause devant la Cour constitutionnelle d'Albanie par des parlementaires du parti démocrate, dans l'opposition, qui estiment qu'il viole la constitution en transférant le pouvoir de l'Etat à un pays tiers. La Cour constitutionnelle a finalement rejeté ces accusations et donné son feu vert à l'accord. (Reportage de Fatos Bytyci ; version française Kate Entringer et Zhifan Liu)