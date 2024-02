Albanie : Le Parlement valide l'accord sur les migrants avec l'Italie

Albanie : Le Parlement valide l'accord sur les migrants avec l'Italie













TIRANA, 22 février (Reuters) - Le Parlement albanais a ratifié jeudi un accord permettant à l'Italie de construire en Albanie des centres destinés à accueillir les migrants arrivant par la mer sur les côtes italiennes. En vertu de cet accord, l'Italie ouvrira deux camps de ce type en Albanie, sur l'autre rive de la mer Adriatique. L'Albanie n'est pas membre de l'Union européenne et ne relève pas du droit européen. Rome a dit en novembre dernier espérer traiter 3.000 demandes d'asile par mois dans ces centres qui fonctionneront sous sa juridiction, avec du personnel italien. (Reportage de Fatos Bytyci ; version française Kate Entringer)