Alan Jope, directeur général d'Unilever, quittera le groupe fin 2023

26 septembre (Reuters) - Unilever a annoncé lundi que son directeur général, Alan Jope, prévoyait de quitter le groupe fin 2023, après cinq ans à ce poste.

Unilever, qui fabrique entre autres le savon Dove et les cubes de bouillon Knorr, a déclaré que son conseil d'administration allait officiellement commencer à chercher un successeur et prendrait en compte les candidats internes et externes.

"La croissance reste notre priorité absolue et, dans les trimestres à venir, je resterai pleinement concentré sur l'exécution disciplinée de notre stratégie", a déclaré Alan Jope dans un communiqué. (Reportage Yadarisa Shabong à Bangalore ; version française Valentine Baldassari, édité par Kate Entringer)