Alain Griset, condamné, démissionne du gouvernement

PARIS (Reuters) - Le ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises (PME) Alain Griset, a remis sa démission mercredi peu après sa condamnation à six mois de prison avec sursis et trois ans d'inégibilité avec sursis pour déclaration incomplète de sa situation patrimoniale, annonce son ministère dans un communiqué.

Alain Griset, dont le portefeuille est rattaché à celui du ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance Bruno Le Maire, a "immédiatement fait appel" de sa condamnation et a "remis sa démission en tant que membre du gouvernement au président de la République et au Premier ministre", est-il précisé dans ce communiqué diffusé par les services de Bercy.

En octobre dernier, le parquet de Paris avait requis contre le ministre une peine de 10 mois à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'une amende de 30.000 euros et une peine d'inéligibilité de trois ans.

Ancien artisan taxi et engagé dans différentes fédérations professionnelles, Alain Griset avait été nommé au gouvernement en juillet 2020 lors de l'arrivée de Jean Castex à Matignon.

(Reportage Matthieu Protard et Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)