Al Jazeera va porter le meurtre d'un caméraman à Gaza devant la Cour pénale internationale

Crédit photo © Reuters

CAIRE (Reuters) - La chaîne qatarie Al Jazeera va porter ce qu'elle considère comme "l'assassinat" de l'un de ses caméramans à Gaza devant la Cour pénale internationale, a-t-elle annoncé samedi dans un communiqué. Le caméraman, Samer Abu Daqqa, a été tué vendredi par une frappe de drone alors qu'il couvrait le bombardement d'une école utilisée comme abri par les personnes déplacées dans le sud de la bande de Gaza, selon le récit d'Al Jazeera. Toujours selon la chaîne, des drones israéliens ont tiré des missiles sur l'école. Reuters n'a pas pu vérifier les détails de cet incident. (Reportage Ahmed Tolba ; version française Elizabeth Pineau)