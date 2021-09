Ajaccio s'installe à la place de dauphin

par Martin Schmuda (iDalgo)

À l'issue de la huitième journée de Ligue 2 BKT, l'AC Ajaccio a réalisé une bonne opération en allant s'imposer sur la pelouse de Rodez (2-0). Grâce à ce succès, les Corses sont toujours invaincus et remontent à deux points du leader toulousain. L'ACA a notamment profité des prestations mitigées de Pau et Nîmes. Les Palois n'ont pas trouvé la solution face à Valenciennes (1-1), tandis que les Crocos se sont faits surprendre à deux reprises dans les derniers instants par Amiens (3-3). Les deux formations réduites à dix, Nancy et Auxerre, ont concédé le nul respectivement face au Havre (1-1) et à Quevilly-Rouen (0-0). Enfin, Niort a pris le meilleur sur Guingamp (2-0), et Caen a arraché le point du nul dans le temps additionnel sur le terrain de Bastia (1-1).