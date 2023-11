Airbus va supprimer 750 postes dans le cadre d'une réorganisation

PARIS (Reuters) - Airbus cherche à supprimer 750 postes dans sa division Défense et Espace dans le cadre d'une réorganisation, ont rapporté des sources syndicales, soit en environ 2% de ses effectifs. Ce remaniement ne devrait pas en l'état mener à des licenciements mais devrait se faire par une baisse des embauches dans les deux prochaines années, ont déclaré les sources syndicales. Un porte-parole du premier avionneur mondial a confirmé à Reuters l'objectif de 750 postes supprimés, ajoutant que cela ne mènerait pas à une réduction globale des effectifs "alors que notre activité est en croissance". La division Défense et Espace d'Airbus employait 34.330 personnes à la fin 2022. (Reportage par Tim Hepher; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)