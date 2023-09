Airbus va fusionner deux activités dans les avions de combat

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Airbus prévoit de fusionner deux activités distinctes dédiées aux avions de combat dans le cadre d'une réorganisation plus vaste de sa division Defence & Space (ADS), selon des sources syndicales. Le projet prévoit de rapprocher l'activité de systèmes militaires aériens - qui comprend notamment la contribution d'Airbus à l'Eurofighter - et celle supervisant la participation du groupe au système de combat aérien du futur (SCAF) développé conjointement entre la France, l'Allemagne et l'Espagne. Interrogé sur ce rapprochement, qui entre dans le cadre du projet de réorganisation d'ADS baptisé ATOM, un porte-parole d'Airbus a déclaré : "Nous discutons actuellement des détails et idées avec nos partenaires sociaux". "La transformation pourrait entraîner quelques ajustements d'organisation mais l'accent est mis sur la gouvernance, les processus et les méthodes de travail", a-t-il ajouté. En dépit d'une demande accrue pour les armements depuis le début du conflit en Ukraine, la branche ADS reste la deuxième plus importante division d'Airbus en termes de chiffres d'affaires mais la moins rentable, derrière les activités d'aéronautique. (Reportage Tim Hepher; Blandine Hénault pour la version française, édité par Tangi Salaün)