Airbus suspend sa production sur des sites en Allemagne et aux USA

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Airbus a annoncé lundi l'arrêt temporaire de ses activités de production et d'assemblage sur ses sites de Brême et Stade, en Allemagne, et de Mobile, dans le sud des Etats-Unis, en réponse au ralentissement général du secteur aéronautique provoqué par la pandémie de coronavirus.

L'avionneur européen a déjà suspendu des activités en France, en Espagne et au Royaume-uni.

L'usine de Stade, en Basse-Saxe, produit notamment des empennages verticaux pour l'A350 tandis que celle de Brême fabrique des volets et pièces pour les ailes.

Le site de Mobile, dans l'Alabama, produit l'A220/A320.

Boeing a de son côté annoncé l'arrêt temporaire de la production de son 787 en Caroline du Sud, qui a rejoint lundi la longue liste des Etats américains à imposer des mesures de confinement en raison de l'épidémie de coronavirus.

Le gouverneur de Caroline du Sud a enjoint à tous les habitants de rester chez eux. Seuls huit Etats américains n'ont toujours pas imposé de telles mesures, sauf au niveau local.

(Benoit Van Overstraeten, Tim Hepher, Dan Whitcomb, version française Jean-Stéphane Brosse)