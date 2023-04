Airbus signe un contrat portant sur 160 appareils avec la Chine

AIRBUS ET L'INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE CHINOISE SIGNENT LA PROCHAINE ÉTAPE DE LEUR PARTENARIAT * ACCORD SUR LES CONDITIONS GÉNÉRALES POUR L'ATTRIBUTION DE 160 AVIONS À DES COMPAGNIES AÉRIENNES CHINOISES * L'AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE LA CHAÎNE D'ASSEMBLAGE FINAL DE L'A320 DE TIANJIN CONTRIBUERA AU TAUX GLOBAL DE 75 % * AIRBUS ET CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP (CNAF) ONT SIGNÉ UN PROTOCOLED'ACCORD VISANT À INTENSIFIER LA COOPÉRATION SINO-EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE CARBURANTSAÉRONAUTIQUES DURABLES (SAF) * LE NOUVEL ACCORD DE COOPÉRATION VISE À OPTIMISER LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT EN SAF EN DIVERSIFIANT LES SOURCES ET EN AUGMENTANT LA PRODUCTION DE SAF ATTEINDRE L'OBJECTIF D'UTILISER 10% DE SAF D'ICI 2030