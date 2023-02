Airbus se fixe un objectif de livraison de 720 appareils en 2023

Airbus se fixe un objectif de livraison de 720 appareils en 2023













PARIS, 16 février (Reuters) - Airbus a annoncé jeudi s'être fixé un objectif de livraisons de 720 appareils en 2023, le même qu'il avait fixé à l'origine pour 2022, avant d'y renoncer. Le constructeur aéronautique anticipe un Ebit (bénéfice avant intérêts et impôts) ajusté de 6,0 milliards d'euros en 2023. Le plus grand groupe aérospatial européen a fait état d'une hausse de 16% de son Ebit ajusté à 5,6 milliards d'euros en 2022 et d'une hausse de 13% de son chiffre d'affaires, qui s'est établi à 58,763 milliards d'euros. (Rédigé par Camille Raynaud, édité par)