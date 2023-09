Airbus se dote d'un directeur général pour sa division d'avions commerciaux

par Tim Hepher PARIS (Reuters) - Airbus a annoncé mardi la nomination de son directeur commercial, Christian Scherer, au poste de directeur général de son activité d'avions commerciaux. Guillaume Faury, le directeur général du groupe, a expliqué que ce changement d'organigramme lui permettrait de diriger la société dans un "environnement mondial en évolution rapide". La nomination de Christian Scherer au poste de directeur général "d'Airbus Commercial Aircraft" prendra effet au 1er janvier après des discussions avec les syndicats, a dit Airbus. La nomination intervient à un moment où l'industrie aérospatiale est confrontée à des perturbations chroniques dans ses chaînes d'approvisionnement. Christian Scherer, actuel directeur commercial, a déclaré qu'Airbus atteindrait ses objectifs opérationnels. L'avionneur prévoit de livrer 720 avions cette année et d'augmenter la production d'avions monocouloirs de référence d'environ 50% pour atteindre 75 avions par mois d'ici 2026. (Tim Hepher; version française Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)