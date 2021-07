Airbus révise à la hausse ses objectifs après un S1 solide, prudent sur la pandémie

Crédit photo © Reuters

par Tim Hepher

PARIS (Reuters) - Airbus a multiplié par deux sa prévision de bénéfice annuel et revu à la hausse ses livraisons après des résultats semestriels meilleurs que prévu, propulsant le titre du groupe européen à ses plus hauts niveaux en Bourse depuis le début de la pandémie.

Le premier constructeur aéronautique mondial a déclaré qu'il commençait à bénéficier des signes de redressement du transport aérien, mais il se dit toutefois prudent face à la propagation du variant Delta et à l'accès inégal aux vaccins dans le monde.

Airbus, qui entend désormais livrer 600 appareils commerciaux en 2021 contre au moins 566 auparavant, a doublé sa prévision de résultat opérationnel (Ebit) ajusté à 4 milliards d'euros et s'attend à dégager 2 milliards d’euros de flux de trésorerie disponible.

"Le COVID-19 n'est pas terminé", a déclaré jeudi à la presse le président exécutif, Guillaume Faury.

"Les niveaux de vaccination sont très différents dans le monde et nous ne pouvons pas exclure qu'après la variante Delta, il y en ait une autre, donc nous pensons qu'il faut rester très prudent", a-t-il dit, ajoutant : "La route va être cahoteuse en termes de reprise."

En débit de cette prudence affichée, l'action d'Airbus progressait de 3,66% à la Bourse de Paris, l'une des plus fortes hausse de l'indice CAC 40.

Selon Harry Breach, analyste chez Stifel, l'amélioration des objectifs du groupe reflète la part plus importante dans les livraisons de l'A321Neo, dont les marges sont élevées, ainsi que la réduction des coûts du constructeur, qui achève son plan de suppression de 15.000 emplois lié à la pandémie.

Grâce à ses divisions d'aviation commerciale et d'hélicoptères, Airbus a enregistré un bénéfice d'exploitation de 2,009 milliards d'euros au deuxième trimestre, contre une perte de 1,23 milliard un an plus tôt, alors que son chiffre d'affaires a augmenté de 70% pour atteindre 14,177 milliards.

Au premier semestre, Airbus a enregistré un bénéfice d'exploitation de 2,703 milliards d'euros, dépassant ainsi son objectif annuel précédent.

Les analystes attendaient en moyenne 1,586 milliard d'euros de bénéfice d'exploitation sur un chiffre d'affaires de 13,996 milliards d'euros au deuxième trimestre, selon un consensus établi par la société.

Airbus a également annoncé le lancement d'une version cargo de son avion de transport de passagers A350, afin de mettre un terme à la domination de son rival Boeing sur le marché du fret aérien, dopé par la croissance effrénée du commerce en ligne pendant la pandémie.

(Reportage Tim Hepher, version française Jean-Michel Bélot, édité par Sophie Louet)