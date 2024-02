Airbus : Retard de livraison de plusieurs mois pour des appareils attendus fin 2024 et en 2025

PARIS (Reuters) - Airbus a commencé à informer des compagnies aériennes d'un retard de livraison de plusieurs mois pour des appareils attendus fin 2024 et en 2025 en raison de problèmes d'approvisionnement persistants, ont déclaré vendredi des sources industrielles. "Nous sommes en dialogue permanent avec nos clients. Nous travaillons toujours dans un environnement complexe", a déclaré un porte-parole d'Airbus qui a refusé de faire un commentaire sur la prévision de livraisons. Airbus a débuté l'année avec une hausse de 50% des livraisons pour le mois de janvier par rapport à la même période l'an dernier, qui avait été marquée par des pénuries de pièces et des goulets d'étranglement. Cependant, l'offre en matière de moteurs et autres composants reste relativement limitée et le manque d'avions pour répondre à la reprise de la demande pourrait durer des années, estiment les intervenants de la conférence Airline Economics qui s'est tenue la semaine dernière à Dublin. De nombreux avions monocouloirs d'Airbus et de Boeing entrent déjà en service "avec un an de retard, neuf mois de retard, huit mois de retard. C'est plutôt la norme aujourd'hui", a commenté lors de la conférence le président-directeur général d'Air Lease, Steven Udvar-Hazy. Airbus a dépassé son objectif de livraisons l'an dernier avec 735 appareils. Les analystes de Jefferies s'attendent à ce que le groupe européen annonce viser environ 800 livraisons pour 2024 lors de la publication de ses résultats le 15 février. (Reportage Tim Hepher, version française Kate Entringer)