Airbus reste prudent pour 2021 après sa perte opérationnelle en 2020

par Tim Hepher

PARIS (Reuters) - Le groupe d'aéronautique et de défense Airbus a renoncé à verser un dividende pour la deuxième année consécutive et a dit tabler sur une stabilité de ses livraisons cette année dans un contexte de pandémie de coronavirus qui a lourdement pesé sur ses résultats en 2020.

"De nombreuses incertitudes subsistent pour notre industrie en 2021, car la pandémie continue d'impacter nos vies, nos économies et nos sociétés", a commenté jeudi le président exécutif Guillaume Faury dans un communiqué.

"Nous avons publié des prévisions afin de garantir une certaine visibilité dans cet environnement instable", a-t-il ajouté.

Pour 2021, Airbus prévoit de livrer le même nombre d'avions commerciaux qu'en 2020, soit 566.

Le groupe européen vise aussi une amélioration de son bénéfice opérationnel ajusté - une mesure très suivie par les investisseurs - à deux milliards d'euros cette année, après 1,7 milliard (-75%) en 2020.

Il table également sur un retour à l'équilibre en terme de génération de flux de trésorerie disponible avant opérations de fusions-acquisitions et financements-clients, après avoir consommé 6,9 milliards d'euros de trésorerie l'an dernier.

A la Bourse de Paris, l'action Airbus reculait de 3,95% à 90,19 euros à 10h39, accusant un des plus forts replis du CAC 40, stable au même moment.

Après des résultats encourageants aux troisième et quatrième trimestres, la prudence affichée pour 2021 est "frappante et un peu déroutante", ont commenté dans une note les analystes de Jefferies.

En 2020, Airbus a accusé une perte opérationnelle de 510 millions d'euros, contre un bénéfice de 1,34 milliard un an plus tôt, grevé par des charges liées à son plan de restructuration et aux coûts du programme de l'A380.

Le groupe a particulièrement souffert de la chute des commandes d'avions commerciaux générée par la quasi-paralysie du trafic aérien mondial lié à la pandémie.

Airbus n'a enregistré que 268 commandes nettes d'avions commerciaux l'an dernier contre 768 avions en 2019. Ses prises de commandes ont plongé à 33,3 milliards d'euros contre 81,2 milliards un an plus tôt et son chiffre d'affaires a baissé de 29%, à 49,9 milliards.

(Blandine Hénault, avec Tim Hepher, édité par Jean-Stéphane Brosse et Jean-Michel Bélot)